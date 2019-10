Monreale, arrivi e trovi subito immondizia

La foto da me scattata ieri pomeriggio è, a mio avviso, emblematica di una sottocultura imperante a Monreale e che vede protagonisti molti sudicioni che nella Città un tempo normanna, risiedono. Il sito in questione è la via Palermo, la strada che parte dalla Rocca e giunge appunto a Monreale dove, pochi metri prima di giungere in piazza Vittorio Emanuele, sede del Palazzo Comunale e del Duomo, si può tristemente scorgere sulla destra, un cumulo di rifiuti, gettati proprio sotto un cartello in cartone che mano pietosa e speranzosa ha attaccato alla parete con su su scritto "Vietato gettare rifiuti".

Proprio di fronte un laboratorio dolciario e tante abitazioni. Impossibile, a mio avviso che Cittadini e Forze dell'Ordine, a cominciare dai Vigili Urbani, non sappiano, non vedano e non si accorgano di chi getta i rifiuti a tutte le ore e senza ritegno e paura alcuna di essere fotografato e filmato.