Monreale: da cinque giorni rifiuti per strada

Monreale sta vivendo, nel pieno centro storico e nelle frazioni, una vera emergenza igienico-sanitaria. L'Amministrazione guidata dal duo Capizzi-Cangemi, promette controlli attraverso le telecamere, sanzioni e punizioni varie ma, nel frattempo, non provvede a far raccogliere l'immondizia sparsa per strada. Solo le piazze principali, le due intorno al Duomo, sono preservate e tenute in buono stato: un vero sfregio alla cittadinanza che osserva l'ordinanza sulla raccolta differenziata e paga la Tari. La Monreale per bene e pulita, chiede l'intervento del Prefetto.