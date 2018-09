Monreale, la Casa delle Culture tra i rifiuti

La foto è stata da me scattata oggi, mercoledì 12 settembre alle 12 in corso Novelli, pieno centro storico di Monreale, proprio davanti alla "Casa delle Culture" ex Santa Caterina. Non è il solo luogo del centro storico della cittadina un tempo normanna, a vivere in questa condizione di degrado, infatti, anche la via Antonio Veneziano e la salita Sant'Antonio, proprio davanti l'omonima Chiesa, vantano, si fa per dire, le stesse condizioni ambientali.

Rosario Lo Cicero Madè