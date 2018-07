Monreale: "Gli sporcaccioni insistono, il Comune è assente e i ratti proliferano"

Avevamo segnalato ieri la incivile e invivibile situazione creata da alcuni sporcaccioni che proprio non vogliono saperne di differenziare e così, anche oggi, mercoledì 18 luglio, giorno in cui gli operatori ecologici dovrebbero raccogliere la plastica, si accumulano rifiuti di ogni genere e grado, nella centrale via Antonio Veneziano, nel luogo denominato "ferro". Il Comune e la locale polizia municipale nonostante le tante segnalazioni e nonostante i nostri ripetuti articoli, non sembrano voler prendere alcun provvedimento. I ratti di fogna proliferano e le poche attività commerciali della zona lamentano, al momento inutilmente, il mancato intervento.