Monreale, uno stendino e un materasso abbandonati in via Antonio Veneziano

Oggi, 27 agosto, alle 12, ho scattato l'ennesima foto al "ferro" di via Antonio Veneziano, al cumulo di rifiuti appena, appena, abbandonati. Eppure gli operatori ecologici avevano, come sempre, fatto il loro dovere, raccogliendo il solito lurido assemblamento di sporcizia, dai sacchetti sino ai soliti immancabili suppellettili abbandonati nottetempo, dai soliti sporcaccioni che tutti conoscono nella zona e che, con ogni probabilità, sono stati anche immortalati da alcune telecamera presente. Tutti sanno, a Monreale, ma nessuno parla. Nessuno, tranne il sottoscritto denuncia ma, nonostante le tante mie segnalazioni simpaticamente accolte da PalermoToday e nonostante queste vengano da me girate regolarmente al sindaco Alberto Arcidiacono e al comandante della polizia munivcipale Luigi Marulli, non risulta ci sia uno straccio di ordine di servizio che preveda la presenza di agenti.