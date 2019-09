Mondello, discarica attorno ai cassonetti della differenziata in via Galatea

Viale Galatea, Mondello, una delle vie più trafficate e in vista della zona. Da maggio i cassonetti si presentano così, totalmente abbandonati. In questa area passano un fiume di turisti, perché molte attività limitrofe vivono di questo. Mi vergogno, e ogni mattina non cambia nulla, gli addetti raccolgono la spazzatura dentro i cassonetti e lasciano per terra il resto. E alla mia domanda sul perché non puliscono per terra mi hanno risposto di chiamare il comune in quanto non di loro competenza. Quanto ancora dobbiamo subire queste umiliazioni? Io mi vergogno!