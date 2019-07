Mondello, protesta dei soci della spiaggia delle Terrazze: "Pochi controlli, servizio assente"

Continui disservizi, insulti, cori offensivi, aggressioni verbali da parte di orde di ragazzini. Ecco cosa siamo costretti a subire noi soci delle Terrazze a Mondello durante le ore passate in spiaggia. L'ultimo episodio riguarda una persona con disabilità motoria finita al pronto soccorso solo perché voleva difendersi ed è caduta per terra battendo la testa ed il ginocchio. Ad oggi la società Italo-Belga, concessionaria del lido, non si è neanche presentata per chiedere scusa.

La situazione non è più sostenibile, non c' è sorveglianza. Il personale è insufficiente per gestire un'area piuttosto grande e per diverse ore la zona con accesso diretto al mare rimane incustodita e chiunque sale dal mare e fa ciò che vuole. Noi soci abbiamo lamentato più volte la situazione alla società che non hai mai posto rimedio viste le continue spiacevoli situazioni. Se non si prenderanno dei seri provvedimenti fin da subito siamo pronti a chiedere un risarcimento delle somme regolarmente versate per un servizio totalmente assente! Speriamo di non arrivare a questo scontro ma di potere godere delle nostre piacevoli giornate al mare.

La replica della società Italo-Belga

"Spiace sempre registrare questo tipo di lamentele, in particolare quando attengono a comportamenti di generale inciviltà che finiscono per rovinare la migliore fruibilità di uno dei luoghi più belli della città. La società Italo Belga garantisce il servizio e con i propri responsabili sui luoghi, é sempre attenta ad ascoltare per intervenire dove necessario, e, migliorare la qualità dei servizi offerti. Segnaliamo con regolarità alle autorità competenti gli episodi più gravi, che, sia chiaro, danneggiano purtroppo l'intera collettività e, di concerto con le stesse, valuteremo le migliori soluzioni da attuarsi".