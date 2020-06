Mondello: mare da sogno, spiaggia da incubo

Mattinata al mare coi nipotini. Mare stupendo, acqua cristallina, ma la spiaggia... sporca, piena di alghe secche e rifiuti vari. Involucri alimentari, bicchieri e piatti di plastica, cartacce e altri oggetti non meglio identificati. Francamente non ritengo giusto che la spiaggia libera di Mondello, che per molti palermitani - in mancanza delle cabine - è l'unica alternativa per fare un bagno e prendere il sole, sia così poco curata!

Non so chi se ne debba occupare, ma è vergognoso che sia lasciata in queste condizioni, solo perché i bagnanti vi accedono gratuitamente! Non so se questo tratto di litorale sia gestito dal Comune o dalla società Italo Belga, ma è indecoroso che un bene così prezioso non debba meritare un po' di manutenzione.