Questo automobilista, dotato di contrassegno per disabili, ha parcheggiato in controsenso tra viale delle Palme e Viale Principe Umberto (Mondello-Valdesi) sulle strisce pedonali sporgendo sull'incrocio e oscurando la visibilità degli automobilisti. Come dire: fai agli altri quello che non vorresti subire. Evviva l'educazione, ma i vigili dove sono?