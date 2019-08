Materassi e poltrone abbandonati in via Musco: "A Ballarò c'è un nuovo mobilificio"

Il quartiere di Ballarò, con il patrocinio di chi non vigila, è lieto di invitarvi all'inaugurazione del Mobilificio Musco. Tutto per l'arredamento, dai materassi agli armadi. Non affrettatevi, tanto da qui non rimuovono i rifiuti abbandonati da oltre un mese, malgrado le segnalazioni via app alla società incaricata.