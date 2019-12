Misilmeri, i condomini di via Longo: "Dal 2017 il Comune non invia fatture dell'acqua"

"Il Comune di Misilmeri, nonostante ripetuti solleciti, non invia le fatture per consumo dell'acqua dal 2017. Per i condomini di via Longo l'onere di ben tre anni di pagamenti arretrati è notevole. Gli impiegati non sono in grado di elaborare le fatture; la ditta incaricata neppure. La sindaca risponde che non sono pronte; il responsabile del servizio che 'è colpa della fatturazione elettronica'. L'utente soccombe al disservizio ed intanto medita di rivolgersi al Tribunale".