Mirri e la visita all'anziano tifoso in ospedale: "Un grande uomo per una grande squadra!"

Ognuno ha i suoi idoli, le sue passioni e grandi desideri che conserva dentro il proprio cuore. Papà è un giovanotto di 85 anni, ha tifato sempre e solo per un'unica squadra: il Palermo. L'11 maggio era allo stadio, insieme ai suoi fratelli, a tifare per la sua squadra che affrontava il Cittadella (scontro terminato in parità). Quella è stata l'ultima partita che ha potuto vedere allo stadio. Nel mese di agosto le sue condizioni di salute lo hanno costretto al letto in condizioni di immobilità parziale. Un giorno, "girovagando" per la rete, decido di giocare una carta. Per un caso fortuito riesco a contattare il Presidente del Palermo e gli descrivo la passione e le limitazioni fisiche di papà, aggiungendo anche che sarei stato contento di regalargli un sorriso se solo avessi potuto donargli una maglia della sua squadra del cuore, magari consegnata direttamente dal nuovo Presidente.

La mail è stata inviata senza alcuna pretesa ma col desiderio di ricevere, quantomeno, una risposta (nessuno mi ha fornito l'indirizzo e-mail, l'ho digitato per caso, facendo un paio di tentativi) da parte di qualcuno... Mi ha risposto direttamente il Presidente Mirri! Dopo appena mezz'ora mi è arrivato il suo messaggio con scritto "Eccomi!". Quelle sei lettere racchiudevano un grande significato. Stavo realizzando un desiderio ad un vero Grande Uomo nel quale ho sempre creduto! Mio padre! Nel giro di due giorni il Presidente è riuscito, malgrado i suoi tanti impegni, a svincolarsi, reperire una maglia ufficiale del Palermo Calcio e portarla, con tanto di dedica e firma da parte del Grande "Mario Santana", ad un Vero Grande Tifoso del Palermo Calcio!

E' questo quello che serve alla nostra città! Gente umile, disponibile ed infinitamente buona! Questo riesce ad avvicinare tutti e credere in un Uomo che, direttamente dalla curva ha preso per mano una città e, piano piano la sta portando verso un futuro migliore, verso un vero rapporto di fede rosanero. Grazie Dario Mirri!