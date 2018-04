"Sporcizia dopo il mercatino via Li Bassi, ecco cosa lasciano i mercatari sulla strada"

Continua la nostra testimonianza sui mercatini rionali. Dopo quelli di viale Campania, viale Francia e via Oreto Nuova, oggi abbiamo verificato le condizioni in cui i mercatari lasciano il suolo pubblico a chiusura della loro attività in via Li Bassi. La Rap interviene per pulire l'immensa discarica creata, identica a quelle già verificate, svolgendo un lavoro immane, economicamente a carico di noi contribuenti, che potrebbe e dovrebbe essere evitato se solamente si imponesse a tutti il rispetto della legge, e precisamente quanto previsto all'art. 192 del D.L. 152/06 SS.MM.II. comma 3, in materia di deposito incontrollato di rifiuti su suolo pubblico. Associazione Comitati Civici Palermo - Presidente Giovanni Moncada