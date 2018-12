Meduse spiaggiate a Capaci: "Saranno centinaia"

Questo particolare evento che si è verificato oggi è molto raro ed è dovuto alle forti mareggiate e alle correnti settentrionali che hanno spinto tutte queste meduse in spiaggia: “Saranno centinaia”. Le meduse visto che non hanno "moto volontario", ma si fanno trascinare dalle correnti, si sono fatte spingere fino a oltre la battigia creando così un vero e proprio tappeto “incalpestabile” a piedi nudi.

Un evento simile si è verificato in diverse spiagge in Italia negli anni passati. Nel palermitano, ricordiamo l’invasione di Mondello. La mareggiata degli scorsi giorni ha interessato non soltanto la spiaggia ma anche la strada adiacente che è piena di sabbia e fango con non pochi disagi per la circolazione.