Villaggio S.Rosalia, strade sempre più sporche e residenti "sognano" gli operatori Rap

Volevo denunciare lo stato di degrado in cui versano le strade del Villaggio Santa Rosalia. Da anni non abbiamo più un operatore ecologico assegnato alla nostra zona e il risultato è davanti gli occhi di tutti. Erbacce alte come alberi, cartacce e spazzatura di ogni natura, I cestini installati dal comune traboccanti di sacchetti contenenti gli escrementi dei nostri amici a quattro zampe. Insomma, scene degne di una zona demilitarizzata post-guerra atomica. Pulci, zecche e zanzare regnano in maniera incontrastata costringendo noi abitanti della zona a camminare utilizzando la sede stradale invece dei marciapiedi assolutamente invalicabili. Avendo compreso che, la famosa task force è composta solo da vigili urbani incaricati di risanare le casse comunali.....che gli Avengers si trovano solo al cinema.....Si potrebbe avere un semplice spazzino che operi quotidianamente contro lo sporco e il degrado creato dai soliti meschini incivili ignoranti?? Grazie.