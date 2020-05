"Palermo è baciata dal mare, basterebbe poco per avere spiagge pulite"

Palermo è notoriamente una città bellissima, i monti la abbracciano posandola sul mare che la bacia per tutta la sua lunghezza, eppure, per andare a prendere un po' sole in riva al mare, bisogna uscire fuori città. Il fatto è, che oggi, volendo andare a prendere un po' di sole e non volendomi allontanare dalla città, sono andato a Romagnolo, zona marinara, dove c'è una bellissima spiaggia, che farebbe la fortuna di ogni altra località, ma dove per potere stendere il telo, ho dovuto ripulire 2 metri quadri di spiaggia, da bottiglie, vetri, rimanenze di bici. Ma la cosa che mi ha rattristato, è che sicuramente non erano lasciati dalla domenica scorsa, stavano lì, da qualche estate. La cosa che mi balza in mente è: visto che ci sono migliaia di persone che usufruiscono del reddito di cittadinanza, stando comodamente a casa o lavorando in nero), perché non convertirlo in reddito di disponibilità, dirottando queste persone nelle spiagge a pulire e fare in modo, altresi, di rendere utile lo sperpero di questi soldi, inoperosi (c'è gente che ne usufruisce, ma sarebbe fiera di guadagnarseli con il lavoro) per opere pubbliche, come per esempio estirpare le piante spontanee che restringono le carreggiate delle strade (vedi svincolo via Belgio). So di essermi reso impopolare, ma confido nelle persone che preferiscono guadagnarsi dignitosamente il pane.