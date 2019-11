Ecco il marciapiedi di via A. Telesino. Come si evince dalle foto che si allegano, la pavimentazione dissestata può costituire un potenziale pericolo per i passanti nonché per gli alunni che giornalmente vi transitano per recarsi nelle vicine scuole. Diverse segnalazioni di intervento sono state effettuate ma ad oggi senza alcun riscontro. Confidando in un sollecito intervento di rifacimento si porgono distinti saluti. Un residente della strada.