Marciapiedi impraticabili in via Evangelista Di Blasi

Inutile collocare i paletti soltanto in un pezzetto di marciapiedi, quando più avanti gli incivili e maleducati continuano a parcheggiare sul marciapiedi intralciando il cammino delle persone a piedi, con passeggini, carrozzine e disabili. Che sono costretti, quando ci riescono (parlo dei disabili in carrozzina e non solo), a scendere e camminare per strada dove le macchine sfrecciano a velocità senza che nessuno controlla. Situazione che va avanti da sempre. I controlli da parte della polizia municipale dove sono?