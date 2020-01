Come ormai da sempre i marciapiedi in via Giovanni Evangelista Di Blasi sono impraticabili per colpa di tanti incivili e maleducati che ci posteggiano sopra, costringendo la gente anche con passeggini a scendere dal marciapiede e camminare per strada dove le macchine sfrecciano ad alta velocità. I controlli della polizia municipale dove sono?