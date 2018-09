Abito in via Guido Jung, traversa di via Ammiraglio Rizzo tra la Fiera e l'Acquasanta, e volevo segnalare la condizione di degrado della strada in cui vivo. Discarica a cielo aperto e marciapiedi distrutti. Mai una manutenzione su marciapiede e strada da quando abito qui, 15 anni. Allego alcune foto.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Josianne Santoro