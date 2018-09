"Via Ettore Arculeo, i marciapiedi servono per far crescere l'erba e gli escrementi?"

Il degrado regna sovrano in Via Ettore Arculeo! Dobbiamo fare passare il Papa o qualche altra autorità in questa via?. Sindaco i marciapiedi servono per far crescere l'erba e la sporcizia? Io non credo! Noi residenti siamo molto stanchi di questa situazione! nelle vicinanze c'è un Bar, una focacceria, una trattoria e molte altre attività commerciali dove il pubblico da altre zone viene qui e noi facciamo vedere sto schifo? Perchè il centro città è tutto pulito e ordinato con manutenzioni ai marciapiedi fatte spesso? perchè in centro ogni mattina c'è l'aspirapolvere? e da noi nemmeno si vede uno spazzino? perchè tutte queste differenze? non siamo nella stessa città? Come mai il personale c'è stato prima dell'arrivo del Papa e ora non più? Chiediamo gentilmente che venga fatta una pulizia generale (compreso lo svuotamento dei cestini gettacarte pieni da giugno) il prima possibile. Rivogliamo queste strade pulite e accoglienti.