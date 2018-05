Via Principe di Belmonte, marciapiede rotto dalle radici degli alberi: turista inciampa e batte la faccia | VIDEO

Siamo assolutamente stanchi di vedere ogni giorno almeno una caduta a causa delle radici di un albero, la cui manutenzione dovrebbe essere di pertinenza del Comune, che hanno danneggiato il marciapiede. Tutto questo accade in via Principe di Belmonte tra il numero civico 3 e il 3/E. Siamo stanchi di vedere questi poveri cristi, turisti e non, inciampare solo perché guardano le vetrine di un negozio o parlano tra di loro godendosi la loro passeggiata.

Mando questo video a chiunque possa prendere una posizione in merito, con la speranza che qualcuno di voi riesca a far risolvere la situazione. Siamo da due anni in questo locale e da 2 anni ne abbiamo visto di cotte e di crude, ora basta. Questa donna, rispetto a tutti gli altri, poteva rischiare veramente grosso. Ci sono gli ultimi secondi del video dove lei sembra completamente inerme. L'unica cosa che abbiamo potuto fare noi è stata quella di darle un po' d'acqua fresca.

Segnalazione giunta alla mail della redazione PalermoToday