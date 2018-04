Volevo segnalare che dopo tanti anni di combattimento siamo riusciti a fare riparare il marciapiede di via Camillo Camilliani (altezza civico 20), traversa di viale Leonardo Da Vinci. Ma adesso con gli scavi della fibra il marciapiede è ritornato come era prima. Vogliamo che il marciapiede nelle condizioni in cui lo aveva ripristinato la Rap.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Vincenzo ferrara