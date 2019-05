In via Bernabei, zona Malaspina, davanti alla scuola Giuseppe Verdi da diversi mesi il marciapiede è in queste condizioni. Nessuno prende provvedimenti, oltre al cattivo odore di fogna e ai ratti si mette a repentaglio il passaggio delle persone e dei bambini della scuola.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Pietro Gallo