Manutenzione del verde pubblico una risorsa importante per l'ambiente urbano

A Palermo uno degli aspetti di maggior sofferenza dell’ambiente cittadino è la mancanza di cura adeguata del verde, la scarsa manutenzione delle aiuole e delle aree alberate. Un esempio inconfutabile è la piccola pineta che si trova nella piazza Bolivar, alla fine di via Lanza di Scalea. Da diversi mesi, a causa del forte vento, parecchi alberi di pino si sono abbattuti, molti dei loro rami si sono spezzati. L’unico intervento di cui sono stati capaci gli addetti preposti alla cura del verde è stato quello di stendere il solito salvifico nastro di plastica bicolore. Questo, come in altre situazioni analoghe, non contribuisce per nulla a dare un’immagine di decoro della città. Non si vuole comprendere che il verde è il fattore principale per dare qualità al vivere e, pertanto, una gestione attenta e costante potrebbe generare benefici e soddisfazioni alla collettività.

Associazione Comitati Civici Palermo