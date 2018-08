"A Ciaculli manca l'acqua da giorni, perchè l'Amap non provvede?"

Volevo segnalare un guasto che da giorni persiste nella nostra zona. Ogni giorno viene a mancare l’acqua nella zona di croceverde-ciaculli a causa di un problema al motorino dell’acqua. Dopo qualche visita dei tecnici dell’amap ancora nessuno si è premurato di sistemare la situazione ed ogni giorno intere famiglie devono convivere con questo problema. Chiedo che qualcuno in questa città intervenga affinché il problema venga riparato del tutto e non sistemato in maniera provvisoria per qualche ora e dopo riavere lo stesso problema.