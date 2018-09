Via Fileti, manca la griglia e cade nella caditoia mentre pedala

Manca la griglia e cade nella caditoia. Accade in via Fileti ad angolo con via Rallo, proprio a due passi dalla sede dell'ottava Circoscrizione. Un uomo, di nazionalità straniera, a bordo della propria bicicletta, è caduto all'interno di una caditoia sprovvista di griglia di protezione. La griglia metallica è stata asportata da ignoti qualche tempo prima ed era stata già fatta una segnalazione ad Amap, che aveva provveduto a segnalare il disagio con un cartello. Lo stesso era stato rimosso (forse colpito da un auto di passaggio) e si trovava all'interno della caditoia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ciclista a Villa Sofia. Anche il presidente dell'ottava Circoscrizione, Marco Frasca Polara, è arrivato sul luogo dell'incidente ed ha provveduto a risegnalare ad Amap e alla polizia municipale questo disagio.