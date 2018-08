Via Pietro Calandra, "Residenti bloccati in casa per un sottopassaggio che puntualmente si allaga"

In via Pietro Calandra esiste un sottopassaggio che puntualmente, succede da diversi anni e così anche domenica scorsa, a seguito di acquazzone diventa impraticabile per tombini intasati da spazzatura e fango. Resta impraticabile sino all'arrivo dei vigili del fuoco, che possono provvedere solo alla disostruzione temporanea di un tombino per fare defluire l'acqua. Ma anche a detta dei vigili, alla prossima pioggia essendo strapieno di detriti e immondizia si allagherà nuovamente, diventando impraticabile.Stesso intasamento,per stesse motivazioni riguarda successivo tratto in direzione Sferracavallo.La mia urgenza nasce dal fatto che sono affetto da malattia cardiaca grave, recentemente operato, e che in caso di necessità improvvisa e nuovo intasamento rimarrei intrappolato in casa e in mancanza di soccorsi potrebbero esserci conseguenze nefaste. Confido nel vostro aiuto così da poter risolvere tale emergenza. Porgo sentiti ringraziamenti. Sabastiano Marino.