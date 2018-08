"Dieci minuti di pioggia sono bastati per rimanere intrappolata in auto"

Vorrei segnalare la situazione di degrado in cui versa viale Cesare Brandi, alle spalle del centro commerciale Conca D'Oro. Poche gocce d'acqua hanno fatto completamente esplodere i tombini e riversare l'acqua delle fognature per strada. Quelle che vedete sono le foto che ho scattato ieri pomeriggio direttamente dalla mia macchina, nella quale sono rimasta bloccata (le foto forse non rendono gli 80 centimetri d'acqua in cui eravamo immersi, non visibili a distanza) e da cui sono riuscita a uscire solo grazie all'aiuto di alcuni gentili passanti che uscivano dal centro commerciale. Domenica scorsa situazione analoga a Mondello. Visto che ancora le macchine volanti non sono in commercio, cosa propone il Consiglio comunale per risolvere l'inadeguatezza dell'impianto fognario della città? Segnalo che piovigginava solo da 10 minuti e i residenti che ci hanno soccorso, mi hanno detto di essere abituati a questa vergogna.