Questo è quello che accade in via Egeria, allo Zen, ogni volta che piove. La strada diventa un lago tra acqua piovana e acqua fognaria, un odore nauseante. Abbiamo informato il Comune in passato, ma la risposta è sempre la stessa: "Non esiste rete fognaria". Ma per trovare una soluzione? A chi ci si deve rivolgere?