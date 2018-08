Dopo il temporale la melma invade Mondello ... adesso chi pulisce?

Dopo il temporale e l’allagamento e il fango e le acque fognarie invadono Mondello. Puzza a parte, adesso chi pulisce? Aspettiamo come sempre che quanto straripato asciughi diventando polveri sottili da inalare come aerosol? Sicuramente anche stavolta sarà così. L’amministrazione se ne frega della borgata di Mondello, ma prevede un'altra linea di tram. Almeno questo ci permetterà di attaccarci al tram per i nostri atavici problemi. Grazie sig. Sindaco.