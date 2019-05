Malaspina, liquami in strada in via Giovanni Sgambati

Segnalo lo stato in cui versa via Giovanni Sgambati, zona Malaspina, all'altezza dei civici 3-5-7. Dopo numerose segnalazioni (Comune di Palermo e Amap) che si protraggono da oltre due mesi, le condizioni igienico-sanitarie peggiorano di giorno in giorno. Si è in presenza di una persistente fuoriuscita di liquami con il conseguente sversamento di reflui fognari a cielo aperto, dovuti alla rottura della condotta fognaria centrale e la contestuale lesione del manto stradale, che comporta non pochi disagi ai residenti preoccupati di certi rischi per la salute pubblica.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Emanuele Caggegi