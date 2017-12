Linee dei bus cancellate "a sorpresa": "Attesa lunghissima, nessuno ci ha avvisato"

Ieri, 24 dicembre 2017, mi sono recato nel centro storico di Palermo per una visita guidata. Alle 14,20 ho deciso di utilizzare per il rientro a casa, la navetta Centro Storico, utilizzando la fermata "Alloro-Cocchieri", posta proprio davanti alla chiesa dei Cocchieri, di fronte al Giardino dei Giusti in via Alloro.

Vista l'attesa lunghissima, in assenza di traffico anomalo nella zona, mi sono informato presso il gestore del bar che opera accanto alla fermata per sapere se la linea fosse attiva. Dopo la risposta affermativa di chi vive e lavora a ridosso della fermata, ho atteso ancora l'arrivo del mezzo e alle 15,30, dopo oltre un'ora di attesa, ho deciso di raggiungere il capolinea a piazzetta Santo Spirito, distante ben 800 metri dalla fermata. Dopo circa 20 minuti di cammino, lento e faticoso a causa della mia età e delle mie condizioni fisiche, ho raggiunto il capolinea ed ho visto che c'erano ben 3 vetture, di cui una in partenza e due ferme.

Ho chiesto all'autista di una delle navette come mai non fosse passato alcun mezzo dalla fermata Alloro-Cocchieri e mi ha risposto che la mattina del 24 dicembre gli autisti delle navette avevano ricevuto la disposizione di cambiare percorso e di non transitare dalla via Alloro. Ho chiesto chi avesse avvisato gli utenti e mi ha risposto: "Nessuno".

Alle mie proteste ha obiettato che gli autisti si limitano ad eseguire gli ordini che ricevono. Alla luce di quanto accaduto manifesto la mia profonda indignazione per il modo con cui viene gestito un servizio pubblico, che non tiene in alcuna considerazione i cittadini privandoli di un servizio senza alcuna informativa, come si è già verificato in passato, con grande clamore sulla stampa. Mi auguro tanto che vengano adottati tutti quei provvedimenti necessari per migliorare questa organizzazione un po’ “bizzarra” nell’interesse degli Cittadini che con i loro quattrini finanziano questa Azienda.

Associazione Comitati Civici Palermo