Isola, lido Battaglia sequestrato: "Noi abbiamo già pagato, rischiamo di perdere i soldi"

Salve io come cliente del Lido Battaglia vorrei segnalarvi che c'è in atto una situazione di disagio tra i clienti della struttura che è stata sequestrata. Noi abbiamo già pagato le cabine e non abbiamo ricevuto non solo nessuna conferma di che fine faranno i nostri soldi ma i titolari non si fanno trovare sulla pagina Facebook, dove ci sono tantissimi commenti di persone disperate che non hanno un posto dove trascorrere l'estate dopo che con sacrifici sono riusciti a mettere qualche soldino da parte per pagare una quota o l'intera cabina. Io ovviamente sono una di queste.