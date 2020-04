Voli cancellati e coincidenza perse, donna in cura scrive ad Alitalia: "Che delusione..."

Riceviamo e inoltriamo integralmente la lettera inviata ad Alitalia e inoltrata alla redazione di PalermoToday da Marianna, 39 anni, sposata e madre di due figli di 2 e 5 anni, costretta a raggiungere il Nord Italia per sottoporsi ad alcuni delicati trattamenti chemioterapici sperimentali. La segnalazione ci è stata inoltrata mentre la donna si trova all’aeroporto Falcone-Borsellino in attesa di un volo per Roma. Per salire però sulla coincidenza per Bologna, dopo l’ultimo annullamento, dovrà ancora attendere.

Buonasera, vi scrivo da vostra affezionata cliente che ha sempre difeso e sostenuto la vostra compagnia, la nostra compagnia di bandiera, ma che, purtroppo, ultimamente si è trovata delusa ripetutamente dai vostri servizi e comportamenti. Sintetizzo cosa è accaduto negli ultimi 10 giorni.

1 - Prenoto un volo A/R Palermo-Milano (con scalo a Roma) con ritorno per il 6 aprile. Qualche giorno prima del mio rientro a Palermo, Alitalia manda una mail dove si rammarica di dovermi comunicare che il volo, prenotato da me e mio marito, con tratta Milano-Palermo del 6 aprile 2020 era stato cancellato. Presa conoscenza della cancellazione del volo contatto ripetutamente il vostro call center per chiedere di essere messi in protezione e mi ritrovo a confrontarmi con 6 vostri operatori, ciascuno dei quali non è riuscito, con giustificazioni, a darmi soluzioni ma, diversamente, a palesarmi inesistenti e pindarici problemi. Unico comune denominatore era l'impossibilità di metterci in protezione, così come sarebbe stato normale, asserendo che non vi fossero voli disponibili per la stessa data. Tengo a sottolineare quest'ultima frase perché, visto tale asserzione, non mi spiego come (forse magicamente?) io sia riuscita, con un esborso ulteriore di 457,38 euro, a prenotare un biglietto Milano-Roma e un biglietto Roma-Palermo per rientrare a casa sempre il 6 aprile. E' pur vero che il sistema non mi consentiva di acquistare un unico biglietto Milano-Palermo con scalo a Roma, cosa non comprensibile visto che mi era invece consentito di acquistare un volo Genova-Palermo o Torino-Palermo per lo stesso giorno, con gli stessi orari di partenza (delle ore 15) e che prevedevano lo stesso scalo a Roma (con partenza sempre alle ore 17.25). Non voglio pensare che ciò sia stato deliberatamente fatto per non consentire la protezione a chi, come me, si trovava il viaggio cancellato. Di certo appare quantomeno singolare. Ciò detto, già amareggiata per il comportamento di Alitalia che si è limitata ad alzare le mani dicendo di non poter far nulla, fatto il check-in on line per il volo Milano-Roma mi si indica di recarmi al terminal 1. Credo non ci sia nulla da aggiungere, ovviamente il terminal indicato era quello sbagliato, cosa che ci ha costretto ad una "corsa" al terminal corretto con tutte le problematiche e dispendio di tempo conseguenti. Tengo a sottolineare che avevo, anche, richiesto assistenza in quanto invalida al 100% e con difficoltà alla deambulazione. Inutile dire le difficoltà e la stanchezza che tale "errore" mi abbia provocato.

2 - Prenoto un volo per due persone A/R Palermo-Bologna (con scalo a Roma) con partenza per il 22 aprile e il rientro per il 26 (vista l’impossibilità di raggiungere Milano Malpensa per mancanza di voli, abbiamo dovuto optare per Bologna prendendo poi un'auto a noleggio). Oggi, per non smentire l’incomprensibile incertezza dei voli Alitalia, mi arriva una vostra nuova comunicazione che il volo da noi prenotato per il 22 aprile da Palermo a Roma è stato modificato. La partenza, che era prevista per le ore 11.25, è stata slittata alle 19.20. Non si consente così di poter usufruire del volo già acquistato da Roma per Bologna, che parte per le 13.30. Richiamo il call center facendo presente che la nostra prenotazione era finalizzata ad arrivare a Bologna, per poi raggiungere Milano, e che in tal modo ciò non è fattibile. Unica soluzione datami dall’operatore è stata anticiparmi il volo per Roma il giorno 21 in modo da poter prendere il giorno dopo il volo Roma-Bologna. Ciò significa che saremo obbligati ad anticipare di un giorno la partenza e a pernottare una notte a Roma. Io mi domando perché ultimamente Alitalia si trovi così spesso a modificare e/o a cancellare le prenotazioni, visto che ormai i voli si contano sulle dita di una mano? E inoltre vi chiedo: com’è possibile che i voli da e per Palermo sono solo due al giorno, in considerazione del fatto che, come ho avuto occasione di constatare, gli stessi sono sempre stati molto affollati, tanto da non consentire talvolta il distanziamento; mentre i voli per e da Milano sono praticamente il doppio, se non di più, pur essendo usufruiti da poco più di una ventina di passeggeri?

Delusa, ecco. Sono delusa e amareggiata per il comportamento e il disinteresse che Alitalia mostra verso i suoi clienti e per questi gravi errori che pesano sulle spalle di noi clienti. A questo punto vi chiedo e mi aspetterei da voi, se l'opinione che di voi ho sempre avuto è corretta, quanto meno: di fare tutto ciò che è in vostro potere per consentire, a chi come me si trova ciclicamente a viaggiare per seri e non rinviabili problemi di salute, a non dover restare sempre con il fiato sospeso per una possibile cancellazione del volo; di valutare se aumentare i collegamenti da e per Palermo, per evitare di dover affrontare viaggi estenuanti, con scali di diverse ore, a chi ha la necessità di spostarsi; il rimborso dell'intero viaggio di ritorno del 6 aprile (Milano-Roma e Roma-Palermo) su cui voi avreste potuto riproteggerci; il rimborso del costo del pernottamento di giorno 21 aprile a Roma (di cui vi farò avere fattura). Spero che nessun altro si trovi in futuro nella mia stessa spiacevole situazione.