La lettera di un panettiere al prefetto: "Anche noi la domenica vogliamo riposare"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un panettiere palermitano al nuovo prefetto, Giuseppe Forlani.

"Egregio signor Prefetto, lei è nuovo di Palermo, quindi le porgo il benvenuto a nome di tutta la gente onesta della città. Volevo porle un problema di cui le ha parlato il presidente dei panificatori dicendo che i fornai palermitani pressano per la riapertura domenicale. Io le posso assicurare che tutti i miei colleghi panificatori e i nostri collaboratori, dopo aver assaporato il piacere di stare con i nostri cari la domenica e a goderci il meritato riposo (la maggior parte dei nostri negozi, sono a conduzione familiare e ci impegnano 18 ore al giorno) vogliamo continuare a farlo come in tutto il resto d'Italia. Per combattere l'abusivismo che ne conseguirebbe saremmo disposti, visto che la città è divisa in circoscrizioni, ad aprire una volta al mese a turno per l'intera giornata. Sicuro della sua accortezza, un abbraccio, da chi sta soltanto chiedendo la normalità".