Lettera aperta al sindaco Leoluca Orlando: "Libera l'Arenella dai rifiuti"

Signor Sindaco in qualità di Presidente dell'associazione 4 Pizzi, associazione che opera nel territorio da tanti anni, si è sempre occupata dei problemi della borgata Arenella, tante volte ci siamo rivolti all'amministrazione comunale per la risoluzione di qualche piccolo ma importante problema, trovando spesse volte riscontro positivo. Signor Sindaco noi dell'associazione abbiamo sempre apprezzato quanto lei a fatto e sta facendo per la nostra Palermo, stesse volte mettendosi contro con il governo Nazionale per far valere le nostre ragioni. Oggi Signor Sindaco, oggi l'associazione a nome di tutti i cittadini dell' Arenella, le chiediamo di intervenire urgentemente, per evitare danni igienici-sanitari , di liberare il nostro quartiere delle tonnellate l'immondizia accumulatasi in questi giorno, ci rendiamo conto dei problemi che ha ente Rap e il contenzioso con la Regione Siciliana e tanti mezzi fuori uso, malgrado ciò non possiamo più sopportare tanto degrado. Certi della sua sensibilità e confidando nella sua disponibilità dimostrata in passato, ringraziandolo anticipatamente le porgiamo distinti Saluti.

Il presidente dell'associazione 4 Pizzi Giovan Battista rag.Lo Iacono