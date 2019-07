Le Fonti Awards 2019, premiato studio legale palermitano

Lo studio legale palermitano Fasano è stato premiato come miglior studio legale Boutique in materia di diritto del lavoro e sindacale. La premiazione nel corso di una serata di gala alla Borsa di Milano per i migliori studi italiani e boutique legali del 2019.

La realtà palermitana si colloca tra i 70 migliori studi legali italiani. Il riconoscimento è stato assegnato "per la grande esperienza focalizzata sul settore del lavoro che consente allo studio di assicurare un’assistenza efficace, il massimo approfondimento e il supporto completo frutto di una rilevante attività d’équipe”.

Le Fonti Awards® fa parte di una categoria di premi internazionali. Si compone del comitato scientifico di World Excellence, LeFonti Legal,World Excellence - International Edition, New Insurance e Asset Management insieme a un team di giornalisti giuridici, economici e finanziari dedicati in oltre 120 paesi in tutto.

"Siamo onorate e ancora incredule - dicono le responsabili dello studio legale - dopo la premiazione ottenuta un mese fa dal Sole 24 Ore non potevamo mai immaginare di ottenere anche un riconoscimento di stampo internazionale. Per noi è un onore morale e professionale che ripaga anni di studio e sacrificio. Essere considerate tra i top legal nazionali è una grande soddisfazione oltre che una grande responsabilità".

Tra i premiati della serata anche Fabio Cicero dello studio di commercialisti di Castelbuono Toscano Cicero. Lo studio Toscano Cicero infatti coadiuva nella consulenza del lavoro lo studio Fasano in materia stragiudiziale e giudiziale. "Abbiamo deciso ci avvalerci di professionisti locali - aggiungoo le responsabili dello studio Fasano - per noi il lavoro di squadra è fondamentale e nello studio Toscano Cicero abbiamo trovato il compagno ideale per la grande professionalità dei suoi componenti. Per noi oggi si realizza un sogno, il sogno della vita professionale di ogni legale. Un ringraziamento speciale ai nonni e ai nostri genitori, tra cui, nostro padre, che con il suo grande senso di responsabilità ci ha incanalato verso la giusta via professionale del sacrificio e della dedizione al lavoro. Nella vita volere è potere. Il potere è stato per noi il sacrificio e le ore matte e disperate di studio che oggi stanno ripagando gli anni in cui eravamo giovani e abbiamo sottratto ore al divertimento ed alla spensieratezza. I giovani devono capire questo: nulla è scontato ma tutto si può ottenere con l’impegno. Perché nulla è impossibile".