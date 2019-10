Inferno in viale Regione

Vi scrivo in merito al traffico infernale che la mattina si crea in viale Regione a causa dei lavori in corso. Da più di due settimane è una lotta contro il tempo che per chi deve raggiungere il posto di lavoro. Ho osservato gli operai. Solamente in due/tre lavorano e tutti gli altri: oziano, passeggiano, fumano o stanno col cellulare in mano. Per raggiungere il mio posto diblavoro entro le 8 del mattino esco di casa alle 6.30 eppure non riesco mai ad arrivare in tempo beccandomi i richiami del dirigente e come me immagino tanti altri. Lavori che dopo le ore 9 si interrompono. Ho chiamato i vigili urbani, ho chiamato L'Anas, ho chiamato lo sportello mobilità ma nessuno risponde! Quando finirà questa"tragica" situazione dell'eterno cantiere a cielo aperto?