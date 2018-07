Via Roma, Palermo la "capitale" delle opere infinite

Ecco come si presenta agli occhi di noi cittadini il cantiere abbandonato da oltre un mese in via Roma.Gli scavi sono stati eseguiti per realizzare il collettore fognario e interrotti per la presenza di cavi Telecom, apparsi dal nulla e nella sorpresa generale. Ovviamente questo è un fatto inaccettabile in una città come la nostra, capitale della Sicilia e metropoli a tutti gli effetti. Ci rendiamo conto, ancora una volta, che i lavori pubblici vengono eseguiti con superficialità ed improvvisazione, o almeno questa è la sensazione che abbiamo noi cittadini, alla luce di quello che osserviamo quotidianamente. Ne abbiamo una prova lampante con i lavori eseguiti in via Amari ed in viale Lazio:disagi incredibili e cantieri chiusi con grave ritardo e conseguenze per residenti e negozianti, senza avere concluso nulla di definitivo e concreto.

Dal cartello esposto nel cantiere di via Roma non si evince alcun particolare sulla data di inizio e fine dei lavori, e quindi i cittadini non sapranno mai mai quando il lavoro sarà definito. Considerati i gravissimi disagi per i residenti ed i negozianti, e le difficoltà che incontra chi deve spostarsi anche a piedi in questo tratto di via Roma, sarebbe stato un gesto di civiltà fornire dati utili ai cittadini, ancora una volta trattati come sudditi e non come portatori di diritti in quanto, tra l'altro, contribuenti.

Associazione Comitati Civici Palermo - Giovanni Moncada