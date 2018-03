A chi giova indirizzare il traffico della via Paternostro in direzione Politeama in unica colonna in via Garzilli? A chi giova una volta dentro al suddetto budello non utilizzare due sconosciutissime strade (via Folengo e Amella) per accedere direttamente in piazza Castelnuovo? A chi giova utilizzare le suddette strade come tranquillo parcheggio abusivo e mandare a schiattare e schizzare i soliti palermitani nella girata via Garzilli-via Dante? Si accetta qualsiasi spiegazione.