"Largo del Pettirosso tra gli escrementi, finora non si è visto nessuno"

Continua la farsa. In largo del Pettirosso fino ad oggi non si è visto nessuno. Continuamo a vivere tra liquami ed escrementi. Amap non risponde, non si presenta nessuno per venire a verificare come si vive qua. Sicuramente presenteremo una denuncia, chiederemo che intervenga l'ufficio di igiene. Così non può continuare.