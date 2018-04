Largo Orcel: "Restituiamo dignità al nome del sindacalista ucciso dalla mafia"

Nel 2014 l'Amministrazione comunale ha rifatto la piazza, in prossimità dei cantieri navali, spendendo una ingente somma di denaro. Dopo appena 48 ore la stessa piazza è stata chiusa per lavori. Ad oggi l'intera piazza resta transennata senza la minima intenzione di completare i lavori e rendere, finalmente, onore al sindacalista scomparso per mano di Cosa nostra. Ebbene, la piazza è diventata una discarica di bottiglie di qualsiasi genere, cartoni di pizza, spazzatura di tutti i tipi e odori nauseabondi. Se solo l'amministrazione prevedesse qualche campana di vetro e un paio di contenitori si riuscirebbe, quantomeno, a limitare i danni e restituire un po' di dignità al sindacalista scomparso.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Salvatore Marchese