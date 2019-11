Lampioni ancora spenti in via Messina Marine

Nonostante le numerosissime segnalazioni da parte dei cittadini il problema ancora oggi non è stato risolto e sta diventando una situazione emergenziale. Lampioni spenti lungo la via principale della città. Da parecchi mesi la Via Messina Marine è completamente al buio più totale, un disservizio che preoccupa molti cittadini, una questione di sicurezza e decoro. Gli automobilisti e soprattutto gli autisti dei mezzi pesanti a causa di questo grave problema riscontrano la scarsa visibilità mettendo in pericolo in primis la vita dei pedoni che attraversano la strada e anche quella propria. Oltre a questo potenziale pericolo si creano anche problemi legati alla percezione della sicurezza generale. Ci chiediamo come mai l’amministrazione della II circoscrizione e quella comunale ancora non provvedono a risolvere questo disservizio che evidentemente non è da sottovalutare.