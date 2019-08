Lago Poma, livello dell'acqua in forte diminuzione

Vi mostro alcune immagini del lago Poma. Ho creato un collage con delle foto scattate il 24/5/19 e oggi ho scattato le stesse foto. Si può riscontrare che in quasi tre mesi il lago è diminuito molto di livello. Bisognerebbe sensibilizzare le persone a un corretto uso dell’acqua, per scongiurare possibili periodi di interruzione idrica visto e considerato che l’estate non è ancora finita e le piogge sono lontane.