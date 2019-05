Il laghetto del giardino di Villa Niscemi in uno stato di degrado intollerabile

L’Associazione Comitati Civici Palermo da diversi anni segnala la situazione di degrado in cui si trova questo giardino, esteso circa 13.000 mq, che prende il nome dell'omonima piazza Niscemi, sito di fronte alla nota villa Niscemi sede di rappresentanza del Comune, Una delle aree più belle della città viene quasi ignorata, nonostante le frequenti segnalazioni da parte dei cittadini ed i periodici annunci di risanamento e pulizia, fatti dall'Amministrazione quasi esclusivamente ad uso della stampa.

Con grande sconcerto oggi abbiamo visto il famoso laghetto a forma della Sicilia con le acque di colore marrone, limacciose e piene di cartacce che potrebbero essere ingerite, causandone la morte, dalle numerose tartarughe acquatiche Trachemys scripta, che sopravvivono a stento in quell'ambiente malsano. L'acqua è talmente torbida che i rettili si intravedono appena. L'impianto di riciclo dell'acqua è evidentemente insufficiente e malfunzionante ed il livello è sceso di almeno di 80 cm da quello normale. Abbiamo notato i papiri in parte secchi, mentre i vialetti intorno alla vasca pieni di sterpaglie e rifiuti, anche ingombranti, i cestini gettacarte stracolmi, vasi rotti, contenenti piante secche, privi di ogni funzione ornamentale.

E nuovamente abbiamo rilevato la presenza di cavi elettrici ,che dovrebbero far funzionare delle lampade di diversi colori, ma sparsi per terra in dispregio alle più' elementari norme di sicurezza. Ci chiediamo a cosa siano serviti i lavori straordinari di restauro della vasca se il risultato è quello che vediamo oggi e che le foto allegate mostrano in tutta la sua crudezza, se ai lavori straordinari non segue la normale manutenzione che consenta ai tanti turisti e cittadini residenti di potere usufruire in tutta sicurezza di un bene pubblico, salvaguardando anche la sopravvivenza delle tartarughe, che appartengono ad una specie protetta.

Associazione Comitati Civici Palermo Giovanni Moncada