"La via Napoli è ormai una discarica a cielo aperto"

Vorrei segnalare una situazione di disagio estremo che oramai si perpetua da troppo tempo. Sono stati piazzati, in maniera del tutto irregolare, dei cassonetti della spazzatura giusto ad angolo con la centralissima e pedonale via Maqueda, proprio lì, dove turisti e cittadini passeggiano, sotto gli occhi e aggiungerei anche il naso di tutti. Sono state fatte mille segnalazioni, ai vigili, alla Rap, e a chiunque di competenza per risolvere il problema, ma ovviamene tutto continua, anzi la situazione peggiora di giorno in giorno. Al momento del ritiro, che avviene la notte, i sacchetti strabordanti e chiusi alla meno peggio, abbandonati spesso anche per terra si rompono e i liquami lasciano sull’asfalto quello che ben vedete in foto. Ovviamene la maggior parte della spazzatura depositata li, anche ad orari non consentiti, proviene dalle attività della zona, ristoranti, pizzerie, paninerie e chi più ne ha più ne metta. A noi residenti tocca solo subire questo schifo, e vi lascio immaginare in estate.. Spero accogliate questa segnalazione, perché non ne possiamo più, anche la via Napoli ha diritto ad una dignità. Ma come si è ben capito qui a Palermo ci sono strade di serie A e strade di serie B, cittadini di serie A e cittadini di serie B