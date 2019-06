"La spiaggia è di tutti ma qualcuno non lo sa..."

Come ogni estate con mia moglie andiamo a mare, come ogni palermitano, varcando l'ingresso dei lidi palermitani, Isola, e Terrasini, ogni volta veniamo richiamati dai bagnini che ci cacciano dai 5 metri che il lido deve lasciare per legge. Informandomi con chi di dovere mi hanno confermato che dalla fine del lido "oltrepassando il cordone che delimita la fine dello stabilimento balneare" è spiaggia libera, cioè di tutti, dandoci la scusa che lo spazio serve per i soccorsi. Ma noi ci ben guardiamo da occupare lo spazio che sia di fronte al bagnino, per evitare ostruzioni per un eventuale soccorso, sia il passaggio aperto per il passaggio dei bagnanti. Quindi si vedono distese di spiaggia libera non utilizzata perche i lidi se ne sono appropriati. Io mi domando: ma la legge se la girano a comodo loro? Oppure di fronte ai lidi bisogna lasciare questo spazio? Ieri a Magaggiari Cinisi, ho trovato questo cartello.