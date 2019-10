"La Noce abbandonata a se stessa: discarica davanti alla scuola Rosso di San Secondo"

Scrivo questa segnalazione nella vana speranza che le cose possano prendere una piega diversa. Ormai da mesi il quartiere Noce è un'immensa discarica a cielo aperto. Passi per il degrado e la sosta selvaggia che riempie piazza Noce a tutte le ore del giorno (dopo l'inaugurazione della nuova piazza, avvenuta in pompa magna, le autorità hanno totalmente dimenticato la zona, lasciandola al bighellonaggio notturno, alla sosta diurna selvaggia e all'occupazione degli ambulanti), ma trovo sia inaccettabile che vi sia una discarica perenne a pochi metri dalla scuola elementare Edmondo De Amicis, in via Rosso di San Secondo n. 1, zona che vede il transito di famiglie e bambini ogni giorno. La situazione non cambia, anche dopo saltuarie bonifiche da parte della Rap, la zona viene occupata da spazzatura, materassi, mobili e quant'altro. Mi chiedo se sia così complicato installare delle telecamere in zona in modo da beccare eventuali maleducati. La stessa scena si ripete in via Fondo La Manna, all'altezza del civico 65, così come in via Nazario Sauro (anche qui di fronte una scuola elementare) e in altre zone del quartiere. Perché non riempire la zona di telecamere vista l'inciviltà dei cittadini che la popolano? Spero che questo ennesimo appello serva a qualcosa.