"La forza del dolore", il nuovo videoclip di Francesco Barcellona

Ho scritto una canzone ispirandomi alla storia di un mio amico che si è ammalato di leucemia. L'ho chiamata "La forza del dolore" perchè nei momenti più bui della nostra vita, quando siamo al tappeto, riusciamo a vedere solo il dolore. Ed è proprio il dolore dobbiamo trasformarlo in forza. L'ho dedicata a tutte quelle persone che ogni giorno combattono la loro battaglia con la vita e non si sono mai arrese. Con più di 160.000 visualizzazioni in quattro giorni nella mia pagina Facebook "La forza del dolore" si è dimostrato - come troverete nei commenti della gente oltre che da centinaia di messaggi ricevuti - un brano capace di dare forza a tantissime persone che sono finite al tappeto. Spero mi dedichiate la vostra attenzione affinchè possa arrivare nei cuori della gente dando un messaggio preciso: "Non mollare mai".

